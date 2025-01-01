Anna und die Liebe
Folge 34: Episode 34
23 Min.Ab 12
Anna findet Jonas' Wagen verlassen im Straßengraben. Ist Jonas etwas zugestoßen? Als Anna versucht, sich von ihren Sorgen mit Arbeit abzulenken, wartet in der Agentur eine schreckliche Entdeckung auf sie ... In Katjas Leben taucht ein unbekannter Verehrer auf. Sie lässt sich zum Blind Date hinreißen, wird aber von Mister X bitter enttäuscht. Wer steckt hinter dem ominösen Verehrer?
