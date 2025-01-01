Anna und die Liebe
Folge 35: Episode 35
24 Min.Ab 12
Annas Sorge um Jonas veranlasst Alexander, dem das nicht entgeht, ihr vorzuschlagen, die Reise nach Paris zu verschieben. Anna nimmt dankbar an, weiß sie doch noch immer nicht, mit dem drohenden Antrag umzugehen. Susanne hingegen will Nägel mit Köpfen machen, was dazu führt, dass Anna im Brautkleid Jonas direkt in die Arme läuft, als dieser überraschend wieder auftaucht. Wie wird er reagieren?
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
