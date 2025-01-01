Anna und die Liebe
Folge 39: Episode 39
22 Min.Ab 12
Jojos Schwester Mia besucht ihn unerwartet im Gefängnis, um ihm bei der Aufklärung beizustehen. Als Mia nach ihrem Besuch in den Dreh zum Flirtportal-Spot platzt, trifft sie auf ihren Traummann ? Annas Absage an die Hochzeit mit Alexander trifft ihn schwer. Obwohl sie die Beziehung weiterführen möchte, erbittet er sich Bedenkzeit und geht auf Abstand. Werden sie wieder zueinander finden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen