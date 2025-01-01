Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 44

22 Min.Ab 12

Während Anna droht, vom Lastwagen überfahren zu werden, hat sie eine Vision. Sie erlebt ihr Leben, wie es verlaufen wäre, wenn sie sich nie in Jonas verliebt hätte - und erkennt schließlich, dass sie und Jonas unwiederbringlich zusammengehören ...

