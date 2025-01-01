Anna und die Liebe
Folge 44: Episode 44
22 Min.Ab 12
Während Anna droht, vom Lastwagen überfahren zu werden, hat sie eine Vision. Sie erlebt ihr Leben, wie es verlaufen wäre, wenn sie sich nie in Jonas verliebt hätte - und erkennt schließlich, dass sie und Jonas unwiederbringlich zusammengehören ...
