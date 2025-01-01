Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 45

SAT.1Staffel 2Folge 45
Episode 45

Episode 45Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 45: Episode 45

22 Min.Ab 12

In letzter Sekunde gelingt es Jonas, den Flieger zu verlassen. Als Anna den Flughafen erreicht, glaubt sie Jonas jedoch an Bord und entschließt sich, ihm nachzureisen. Sie organisiert sich ein Ticket, während Jonas bereits auf dem Weg zurück in die Goldelse ist. Dort erfährt er von Annas Vorhaben. Anna hat bereits eingecheckt, doch schließlich hört sie Jonas' Stimme durch die Lautsprecher des Flughafens...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen