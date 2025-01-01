Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 47

SAT.1Staffel 2Folge 47
Episode 47

Anna und die Liebe

Folge 47: Episode 47

23 Min.Ab 12

Anna spielt mit offenen Karten und gesteht Katja ihre Verlobung mit Jonas. Katja, die vorgibt damit klar zu kommen, schmiedet an einer Intrige: Sie lässt den ahnungslosen Alexander, den Anna durch sein vieles Arbeiten nicht informieren konnte, mitten in die romantische Verlobung platzen: Es kommt zum Eklat ... Mia will ihr Geheimnis weiterhin beibehalten und beharrt auf ihrer Kündigung.

