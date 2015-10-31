Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 48vom 31.10.2015
22 Min.Folge vom 31.10.2015Ab 12

Was ist nur in Alexander gefahren? Nach seinem Schlag gegen Jonas zieht er sich komplett zurück: Er will sich nicht Anna und einem klärenden Gespräch stellen und auch das Angebot als zweiter Geschäftsführer schlägt er aus. Annett kann ihn gerade noch davon überzeugen, den Flirtportal-Job zu Ende zu bringen. Wird er sich auf Annett und ihr intrigantes Spiel einlassen?

