Anna und die Liebe
Folge 48: Episode 48
22 Min.Folge vom 31.10.2015Ab 12
Was ist nur in Alexander gefahren? Nach seinem Schlag gegen Jonas zieht er sich komplett zurück: Er will sich nicht Anna und einem klärenden Gespräch stellen und auch das Angebot als zweiter Geschäftsführer schlägt er aus. Annett kann ihn gerade noch davon überzeugen, den Flirtportal-Job zu Ende zu bringen. Wird er sich auf Annett und ihr intrigantes Spiel einlassen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen