Anna und die Liebe

Episode 49

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 31.10.2015
Folge 49: Episode 49

23 Min.Folge vom 31.10.2015Ab 12

Alexander hat nun doch den Posten des Geschäftsführers übernommen. Anna, die seine Verletzung spürt, will sich erklären ... Doch Alexander gibt vor, mit der ganzen Sache abgeschlossen zu haben. Doch warum lässt er sich auf Annett und ihre fiesen Intrigen ein? Katjas Beunruhigung wegen der polizeilichen Ermittlungen wächst ...

SAT.1
