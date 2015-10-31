Anna und die Liebe
Folge 49: Episode 49
23 Min.Folge vom 31.10.2015Ab 12
Alexander hat nun doch den Posten des Geschäftsführers übernommen. Anna, die seine Verletzung spürt, will sich erklären ... Doch Alexander gibt vor, mit der ganzen Sache abgeschlossen zu haben. Doch warum lässt er sich auf Annett und ihre fiesen Intrigen ein? Katjas Beunruhigung wegen der polizeilichen Ermittlungen wächst ...
