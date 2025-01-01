Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 55

SAT.1Staffel 2Folge 55
Folge 55: Episode 55

23 Min.Ab 12

Katjas Auftritt war daneben! Als Susanne ihre Tochter endlich zur Vernunft bringt, entschuldigt sie sich scheinbar reumütig bei Anna und Jonas. Doch das ist nur ein weiterer Schachzug ihres intriganten Plans ... Mia kann sich aus der peinlichen Situation mit Alexander retten. Ihre Absicht ist nicht Alexander auszuspionieren, sondern falsche Informationen an David weiterzugeben. Geht ihr Plan auf?

