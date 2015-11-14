Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 56

SAT.1Staffel 2Folge 56vom 14.11.2015
Episode 56

Anna und die Liebe

Folge 56: Episode 56

24 Min.Folge vom 14.11.2015Ab 12

Anna und Jonas stehen vor dem Traualtar. Doch vor lauter Nervosität hat Jonas die Trauringe in der Goldelse vergessen. Der Retter in der Not: Alexander, der so die Möglichkeit nutzen möchte, den beiden seinen Segen zu geben. Anna und Jonas geben sich glücklich das Jawort ... Lily versucht, sich von der Enttäuschung über Lars' Poker-Coup in der Goldelse abzulenken. Dort trifft sie auf Jojo, der sie küsst.

