Anna und die Liebe

Episode 57

SAT.1 Staffel 2 Folge 57
Folge 57: Episode 57

24 Min. Ab 12

Die Hochzeitsfeier wird in der Goldelse zelebriert. Katja kann das Glück nicht ertragen und verlässt die Veranstaltung. Währenddessen haben sich Ingo und Susanne versöhnt, was Anna zufrieden bemerkt. Als sie und Jonas auf dem Weg in die Flitterwochen ihre Hochzeitslimousine besteigen, wartet eine Überraschung auf sie ...

