Anwälte im Einsatz
Folge 23: Schatten der Vergangenheit
45 Min.Ab 12
Unschuldig verurteilt und gemobbt von der Nachbarschaft: Für Simon ist das Leben nach drei Jahren im Gefängnis zu einem Horrortrip geworden. Seine Anwältin Alica Valiulova muss seine Unschuld beweisen, sonst wird er den einzigen Menschen, der ihm noch geblieben ist, für immer verlieren - seine kleine Tochter.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1