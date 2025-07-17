Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 12
45 Min.Ab 12

Jeder Mensch hat seinen Preis. Diese Erfahrung muss die junge Lehrerin Birga machen, die sich alle Mühe mit ihren Schülern gibt, allerdings auch korrekt benotet. Weil einem reichen und mächtigen Vater ihre Benotung nicht gefällt, muss sie schon bald nicht nur um ihren Job bangen. Anwältin von Minckwitz kämpft für ihre Mandantin gegen alle Widerstände ...

SAT.1
