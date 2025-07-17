Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Mein Haus - Dein Haus

SAT.1Staffel 3Folge 10
Mein Haus - Dein Haus

Mein Haus - Dein HausJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 10: Mein Haus - Dein Haus

45 Min.Ab 12

Laura Frenzen kommt nach einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt nach Hause und findet nicht nur ihren Lebensgefährten mit einer fremden Frau samt Baby vor, die beiden machen ihr auch noch das Leben zur Hölle. Rechtsanwältin Brygida Braun kämpft mit allen Mitteln, um die Schmarotzer aus dem Haus zu klagen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen