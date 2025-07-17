Anwälte im Einsatz
Folge 6: Die Schmarotzer-Tochter
45 Min.Ab 12
Kaum ist Kathleens 18-jährige Tochter Chantal wieder bei ihr eingezogen, häufen sich die Probleme. Obwohl Kathleen beinahe pleite ist, will Chantal Ausbildungsunterhalt. Schafft es Rechtsanwalt Girgio Forliano, Kathleen vor dem finanziellen Ruin zu retten und herauszufinden, was hinter Chantals dreistem Verhalten steckt?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1