Anwälte im Einsatz
Folge 13: Der Feind in meiner Wohnung
45 Min.Ab 12
Eigentlich hat Amelie Kohlmann nur einen Zwischenmieter gesucht. Doch als sich der 28-jährige Sascha plötzlich weigert, die Wohnung zu verlassen, muss Amelie ihr Zuhause notgedrungen mit ihm teilen. Schafft sie es mit Hilfe von Rechtsanwalt Florestan Goedings, den ungebetenen Gast loszuwerden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1