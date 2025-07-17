Anwälte im Einsatz
Folge 7: Der blanke Wahnsinn
45 Min.Ab 12
Isa und Timo sind wenig begeistert von ihrem neuen Nachbarn: Bauarbeiter Frank liegt ständig nackt im Gemeinschaftsgarten und wird zunehmend aufdringlich. Isa wendet sich an einen Anwalt, da sie den Zustand nicht mehr länger ertragen kann. Doch schnell wird dem Anwalt klar, dass Frank nicht nur eingefleischter FKK-Liebhaber ist, sondern einen kriminellen Plan verfolgt ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1