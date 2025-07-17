Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

11 Feinde sollt ihr sein

SAT.1Staffel 3Folge 17
11 Feinde sollt ihr sein

11 Feinde sollt ihr seinJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 17: 11 Feinde sollt ihr sein

45 Min.Ab 12

Ein kurzer Moment ändert das Leben von Jan für immer. Er beobachtet den Vater seiner großen Liebe dabei, wie er nach einem Fußballspiel einen Mann zusammenschlägt und flieht. Weil Jan helfen will, gerät er selber unter Verdacht und muss mit seinem Anwalt gegen die Verschwiegenheit und Brutalität in der Hooligan-Szene kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen