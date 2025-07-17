Anwälte im Einsatz
Folge 17: 11 Feinde sollt ihr sein
45 Min.Ab 12
Ein kurzer Moment ändert das Leben von Jan für immer. Er beobachtet den Vater seiner großen Liebe dabei, wie er nach einem Fußballspiel einen Mann zusammenschlägt und flieht. Weil Jan helfen will, gerät er selber unter Verdacht und muss mit seinem Anwalt gegen die Verschwiegenheit und Brutalität in der Hooligan-Szene kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1