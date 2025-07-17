Anwälte im Einsatz
Folge 11: Eiskalt entführt
45 Min.Ab 12
Die fünfjährige Mia wurde aus dem Kindergarten entführt! Ihre Mutter Anke ist fassungslos. Wo ist Mia? Und wer steckt hinter ihrem Verschwinden? Gemeinsam mit ihrer Anwältin Kathrin Ruttloff macht sich die 37-jährige Mutter auf die Suche nach ihrer kleinen Tochter.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1