SAT.1Staffel 3Folge 19
Folge 19: Gesetz der Rache

45 Min.Ab 12

Um den Tod seiner seit zwei Jahren vermissten Tochter Ina aufzuklären, greift Harald zu drastischen Mitteln: Er verschleppt Inas Lebensgefährten Klaas von Holland nach Deutschland, weil er hier per Haftbefehl gesucht wird. Anwältin Eileen Minner muss nicht nur Harald wegen Freiheitsberaubung verteidigen, sie muss auch den wahren Mörder von Ina finden.

