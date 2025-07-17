Anwälte im Einsatz
Folge 18: Sexvergnügen mit Folgen
45 Min.Ab 12
Ina Peters ist fassungslos: Jemand hat ihrer Chefin einen privaten Sex-Film zugespielt, den sie mit ihrem Freund im Pärchen-Club gedreht hat. Die junge Erzieherin steht kurz davor, ihren Job zu verlieren. Ihr Anwalt Claus Pinkerneil tut alles, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Doch dann schlägt der unbekannte Mobber erneut zu ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1