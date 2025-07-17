Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Von der Vergangenheit eingeholt

SAT.1Staffel 3Folge 30
Von der Vergangenheit eingeholt

Folge 30: Von der Vergangenheit eingeholt

45 Min.Ab 12

Tanja Heiroth ist heilfroh, als sie den charmanten Patrick als Untermieter für ihre Einliegerwohnung gefunden hat. Doch schon bald entpuppt sich der neue Nachbar als Albtraum, der keine Miete zahlt. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz hilft den Heiroths, dem ungeliebten Mieter zu kündigen und merkt schon bald, dass er und Ehemann Maik eine gemeinsame Vergangenheit haben.

