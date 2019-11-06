Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Anwälte im Einsatz

Die Vergangenheit kehrt zurück

Staffel 2Folge 64vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Vergangenheit kehrt zurück

Die Vergangenheit kehrt zurückJetzt ohne Werbung streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 64: Die Vergangenheit kehrt zurück

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Laura hat schon seit Wochen Probleme mit ihrer unzuverlässigen Angestellten Krissy. Schließlich sieht sie keinen anderen Ausweg mehr, als die Kündigung auszusprechen. Erfolglos, denn Krissy ist mit allen Wassern gewaschen! Rechtsanwalt Bernd Römer setzt sich für Laura ein und kommt dabei einer unfassbaren Geschichte auf die Spur. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen