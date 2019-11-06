Die Vergangenheit kehrt zurückJetzt ohne Werbung streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 64: Die Vergangenheit kehrt zurück
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Laura hat schon seit Wochen Probleme mit ihrer unzuverlässigen Angestellten Krissy. Schließlich sieht sie keinen anderen Ausweg mehr, als die Kündigung auszusprechen. Erfolglos, denn Krissy ist mit allen Wassern gewaschen! Rechtsanwalt Bernd Römer setzt sich für Laura ein und kommt dabei einer unfassbaren Geschichte auf die Spur. Rechte: kabel eins
