Anwälte im Einsatz
Folge 104: Chiara in Gefahr
45 Min.Ab 12
Inga Koch ist entsetzt: Sie wird Zeugin, wie ihre siebenjährige Schülerin Chiara brutal von ihren Eltern angefasst und behandelt wird. Aus Sorge um das Wohl des Mädchens schaltet die engagierte Lehrerin Anwältin Kathrin Ruttloff ein. Die Anwältin setzt alle Hebel in Bewegung, um die Misshandlung in der Familie zu beweisen und das Kind zu schützen. Doch plötzlich verschwindet die Siebenjährige spurlos.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
