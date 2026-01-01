Anwälte im Einsatz
Folge 107: Haus in falscher Lage
45 Min.Ab 12
Stefanie und Marcel Koch sind geschockt: Ihr neues Einfamilienhaus ist auf dem falschen Grundstück gebaut worden. Da ihnen das Haus damit nicht gehört, sitzen die Eltern mit ihren beiden Kindern auf der Straße. Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft mit allen Mitteln um das Eigenheim der jungen Familie, stößt dabei jedoch auf ungeahnte Schwierigkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1