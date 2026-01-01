Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 110
Folge 110: Die Venusfalle

45 Min.Ab 12

Linda Heubgen ist fassungslos: Ihr Mann will plötzlich eine "offene Beziehung" und holt seine 24 Jahre jüngere Freundin ins Haus. Anwalt Bernd Römer schafft es, dass Lindas Nebenbuhlerin wieder auszieht. Aber ihr Mann betrügt die 48-Jährige munter weiter. Die gehörnte Ehefrau will sich endgültig scheiden lassen. Doch dabei macht sie eine unglaubliche Entdeckung ...

SAT.1
