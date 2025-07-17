Hilfe! Mein Kind trinktJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 115: Hilfe! Mein Kind trinkt
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die 14-jährige Emma wird mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert! Die in Scheidung lebenden Eltern geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Emmas Mutter schaltet in ihrer Verzweiflung Rechtsanwältin Catharina Hellbach ein. Die erfahrene Juristin erkennt schnell, dass die Alkoholabstürze der Schülerin nur die Spitze des Eisbergs sind.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1