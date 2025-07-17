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Anwälte im Einsatz

Hilfe! Mein Kind trinkt

SAT.1Staffel 3Folge 115vom 17.07.2025
Hilfe! Mein Kind trinkt

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Anwälte im Einsatz

Folge 115: Hilfe! Mein Kind trinkt

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die 14-jährige Emma wird mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert! Die in Scheidung lebenden Eltern geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Emmas Mutter schaltet in ihrer Verzweiflung Rechtsanwältin Catharina Hellbach ein. Die erfahrene Juristin erkennt schnell, dass die Alkoholabstürze der Schülerin nur die Spitze des Eisbergs sind.

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