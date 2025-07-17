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Anwälte im Einsatz

Bella bricht alle Herzen

SAT.1Staffel 3Folge 116vom 17.07.2025
Bella bricht alle Herzen

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Anwälte im Einsatz

Folge 116: Bella bricht alle Herzen

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Als Nico seiner Freundin Bella einen Heiratsantrag machen will, beendet sie plötzlich die Beziehung. Nico kann diese Abfuhr nicht akzeptieren und terrorisiert Bella mit Anrufen. Als Bella plötzlich spurlos verschwindet, gerät Nico sofort in Tatverdacht. Anwältin Barbara von Minckwitz kämpft für Nicos Unschuld und deckt ein Geheimnis auf ...

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