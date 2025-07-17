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Anwälte im Einsatz

Der Technikfreak

SAT.1Staffel 3Folge 117vom 17.07.2025
Der Technikfreak

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Anwälte im Einsatz

Folge 117: Der Technikfreak

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Lehrerin Annabelle Maerker ist entsetzt: von ihrer Kollegin Sandra tauchen auf dem schwarzen Brett in der Schule Fotos auf, die sie halbnackt in ihrem Badezimmer zeigen. Schnell gerät Annabelles Sohn Lukas in Verdacht, der Stalker zu sein. Niemand glaubt an die Unschuld des 17-Jährigen, außer Rechtsanwältin Alica Valiulova, deren Suche nach dem Täter zum Spießroutenlauf wird.

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