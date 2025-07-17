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Anwälte im Einsatz

Ich muss mich erinnern

SAT.1Staffel 3Folge 118vom 17.07.2025
Ich muss mich erinnern

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Anwälte im Einsatz

Folge 118: Ich muss mich erinnern

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Simon Bergers Leben wird zu einem Albtraum, als er morgens im Flur aufwacht und seine Frau mit schweren Stichverletzungen im Bett vorfindet. Die Polizei ist überzeugt, dass er selbst Alexa niedergestochen hat. Doch der 31-Jährige kann sich an die letzten Stunden nicht erinnern. Kann Ulrike Tasic die Unschuld ihres Mandaten beweisen?

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