Ich muss mich erinnernJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 118: Ich muss mich erinnern
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Simon Bergers Leben wird zu einem Albtraum, als er morgens im Flur aufwacht und seine Frau mit schweren Stichverletzungen im Bett vorfindet. Die Polizei ist überzeugt, dass er selbst Alexa niedergestochen hat. Doch der 31-Jährige kann sich an die letzten Stunden nicht erinnern. Kann Ulrike Tasic die Unschuld ihres Mandaten beweisen?
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1