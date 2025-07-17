Anwälte im Einsatz
Folge 121: Die fremde Tochter
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Sina Hoffmann ist nach einer Blutspende völlig aus der Bahn geworfen: Sie kann unmöglich die leibliche Tochter ihrer Eltern sein. Anwalt Bernd Römer macht sich gemeinsam mit der 19-jährigen Schülerin auf Spurensuche. Was wird der engagierte Rechtsanwalt herausfinden?
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1