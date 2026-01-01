Anwälte im Einsatz
Folge 124: Bloßgestellt
45 Min.
Als Hanna Grube erfährt, dass auf einer Amateurpornoseite ein Video von ihr existiert, fällt sie aus allen Wolken. Wer steckt hinter dieser Aktion? Die 30-Jährige wendet sich an Anwältin Eileen Minner, der es nicht nur gelingt, das Video zu entfernen, sondern auch den Urheber ausfindig zu machen. Doch dann wird dieser brutal niedergeschlagen. Hat sich Eileens Minners Mandantin gerächt?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1