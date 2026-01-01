Anwälte im Einsatz
Folge 125: Zwischen Hoffen und Bangen
45 Min.Ab 12
Harun Allawi ist verzweifelt: Seine Freundin Anja hat ihn kurzerhand vor die Tür gesetzt und verbietet ihm den Umgang mit ihrer gemeinsamen Tochter Lilly. Harun ist in Deutschland nur geduldet, ihm droht die Ausweisung und damit vor allem die Möglichkeit sein Kind zu sehen. Rechtsanwältin Brygida Braun nimmt den schier aussichtslosen Kampf für den liebevollen Vater auf!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1