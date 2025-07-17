Die Vergangenheit kehr zurückJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 127: Die Vergangenheit kehr zurück
45 Min.Ab 12
Laura hat schon seit Wochen Probleme mit ihrer unzuverlässigen Angestellten Krissy. Schließlich sieht sie keinen anderen Ausweg mehr, als die Kündigung auszusprechen. Erfolglos, denn Krissy ist mit allen Wassern gewaschen! Rechtsanwalt Bernd Römer setzt sich für Laura ein und kommt dabei einer unfassbaren Geschichte auf die Spur.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1