Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Verkaufte Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 21
Verkaufte Liebe

Verkaufte LiebeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 21: Verkaufte Liebe

45 Min.Ab 12

Tanja erwischt ihre 15-jährige Tochter Sally beim Knutschen mit einem 21-Jährigen. Sie schaltet einen Anwalt ein, um ein Kontakt- und Annäherungsverbot zwischen ihrer Tochter und dem jungen Mann zu erwirken. Doch schon bald wird klar, dass Sally in großen Schwierigkeiten steckt, denn das Mädchen ist blind vor Liebe. Anwältin Ruttloff muss eingreifen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen