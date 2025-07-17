Anwälte im Einsatz
Folge 25: Wo ist Rüdiger?
45 Min.Ab 12
Isabelle kommt um vor Sorge! Ihr Ehemann Rüdiger ist von einem Ausflug mit seinen Schülern nicht nach Hause gekommen, von dem Lehrer fehlt jede Spur! Da scheinbar keine Gefahr für Rüdiger besteht, kann die Polizei ihr nicht helfen. Verzweifelt wendet sich Isabelle an Rechtsanwalt Niklas Dittberner - und der findet Unglaubliches heraus ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1