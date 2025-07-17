Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Zwei Schwestern und ein Kind

SAT.1Staffel 3Folge 26
Zwei Schwestern und ein Kind

Zwei Schwestern und ein KindJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 26: Zwei Schwestern und ein Kind

45 Min.Ab 12

Es hätte der schönste Tag in Tinas Leben sein sollen - denn heute ist ihr Baby Hanna zur Welt gekommen. Doch Sarah, Tinas jüngere Schwester und Leihmutter, weigert sich nach der Geburt, der leiblichen Mama das Kind auszuhändigen. Tina gibt ihre Kleine nicht kampflos auf und engagiert Rechtsanwalt Bernd Römer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen