Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Dinas Baby

SAT.1Staffel 3Folge 28
Dinas Baby

Dinas BabyJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 28: Dinas Baby

45 Min.Ab 12

Was ist nur mit Dina los! Die junge Frau bricht auf der Straße zusammen und im Krankenhaus wird festgestellt, dass sie ein Baby entbunden hat. Doch sie gibt vor, nichts zu wissen. Ihrem Anwalt Bernd Römer wird schnell klar: Wenn er es nicht schafft, ihr Geheimnis zu lüften, ist Dina in Lebensgefahr.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen