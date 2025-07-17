Anwälte im Einsatz
Folge 28: Dinas Baby
45 Min.Ab 12
Was ist nur mit Dina los! Die junge Frau bricht auf der Straße zusammen und im Krankenhaus wird festgestellt, dass sie ein Baby entbunden hat. Doch sie gibt vor, nichts zu wissen. Ihrem Anwalt Bernd Römer wird schnell klar: Wenn er es nicht schafft, ihr Geheimnis zu lüften, ist Dina in Lebensgefahr.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1