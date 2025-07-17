Anwälte im Einsatz
Folge 31: Kampf um Leni
45 Min.Ab 12
Nadine und Sven Reuter sind liebevolle Eltern. Als jedoch herauskommt, dass sie Analphabeten sind, droht das Jugendamt, ihnen Leni wegen Kindeswohlgefährdung wegzunehmen. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas kämpft gegen die Mühlen der Justiz, damit eine intakte Familie nicht zerrissen wird.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
