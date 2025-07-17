Anwälte im Einsatz
Folge 33: Alles für mein Kind
45 Min.Ab 12
Die 18-jährige Kim Henrichs hat ihren neugeborenen Sohn Felix freiwillig in eine Pflegefamilie gegeben. Nun hat sie ihr Leben in den Griff bekommen und will ihr Kind zu sich nehmen. Doch das Jugendamt stellt sich quer und auch die Pflegeeltern setzen alles daran, den Kleinen zu behalten. Kann Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas Kim helfen, ihren Sohn zurückzubekommen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1