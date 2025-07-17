Anwälte im Einsatz
Folge 36: Mutterliebe
45 Min.Ab 12
Dreizehn Jahre lang hat Pia ihre Nichte Luna großgezogen, während die leibliche Mutter in den USA Karriere gemacht hat. Doch jetzt ist Michaela zurück und will ihre Tochter wieder für sich haben. Pia fürchtet, dass diese Zerreissprobe dem Teenager schadet. Kann Rechtsanwältin Brygida Braun die beiden Kampf-Mütter vor dem Schlimmsten bewahren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1