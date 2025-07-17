Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Drahtseilakt

SAT.1Staffel 3Folge 37
Drahtseilakt

DrahtseilaktJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 37: Drahtseilakt

45 Min.Ab 12

Monteur Jörg stürzt bei der Arbeit in die Tiefe. Er überlebt, doch muss im Rollstuhl sitzen und kann nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Für den jungen Familienvater und seine schwangere Frau bricht eine Welt zusammen. Die letzte Hoffnung der verzweifelten Familie: Schadenersatz und das Schmerzensgeld von seinem Arbeitgeber, doch dieser weigert sich, zu zahlen. Rechtsanwältin Eileen Minner kämpft für Gerechtigkeit!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen