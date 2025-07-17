Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Gefahr auf dem Kinderspielplatz

Staffel 3Folge 39
Gefahr auf dem Kinderspielplatz

Anwälte im Einsatz

Folge 39: Gefahr auf dem Kinderspielplatz

45 Min.

Jan und seine Frau Katrin Klasen sind geschockt: Als der Familienvater mit seiner achtjährigen Tochter Marla auf dem Spielplatz ist, kommt es zu einem schrecklichen Unfall: Das Metall der Feder-Wippe bricht. Marla schlägt mit dem Kopf auf dem Boden auf und fällt mit schweren Hirnblutungen ins Koma. Die Eltern hoffen, dass Anwalt Claus Pinkerneil ihnen helfen kann, den Verantwortlichen für den Unfall zu finden.

