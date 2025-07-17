Gefahr auf dem KinderspielplatzJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 39: Gefahr auf dem Kinderspielplatz
45 Min.Ab 12
Jan und seine Frau Katrin Klasen sind geschockt: Als der Familienvater mit seiner achtjährigen Tochter Marla auf dem Spielplatz ist, kommt es zu einem schrecklichen Unfall: Das Metall der Feder-Wippe bricht. Marla schlägt mit dem Kopf auf dem Boden auf und fällt mit schweren Hirnblutungen ins Koma. Die Eltern hoffen, dass Anwalt Claus Pinkerneil ihnen helfen kann, den Verantwortlichen für den Unfall zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1