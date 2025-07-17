Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Schäfchen im Trockenen

SAT.1Staffel 3Folge 46
Folge 46: Schäfchen im Trockenen

45 Min.Ab 12

Elena Klose ist völlig fertig, als sie herausfindet, dass ihr Mann Torben seit einem Jahr eine feste Freundin hat, mit der er sogar ein Haus kaufen möchte. Die zweifache Mutter sucht sofort Rechtsanwalt Bernd Römer auf, um das Trennungsjahr einzureichen. Als Torben ihr plötzlich ein Alkoholproblem unterstellt und ihr die Kinder wegnimmt, setzt der Anwalt alles daran, zu beweisen, dass Elena trocken ist.

SAT.1
