Anwälte im Einsatz
Folge 46: Schäfchen im Trockenen
45 Min.Ab 12
Elena Klose ist völlig fertig, als sie herausfindet, dass ihr Mann Torben seit einem Jahr eine feste Freundin hat, mit der er sogar ein Haus kaufen möchte. Die zweifache Mutter sucht sofort Rechtsanwalt Bernd Römer auf, um das Trennungsjahr einzureichen. Als Torben ihr plötzlich ein Alkoholproblem unterstellt und ihr die Kinder wegnimmt, setzt der Anwalt alles daran, zu beweisen, dass Elena trocken ist.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1