Anwälte im Einsatz
Folge 49: Kleine Lockvögel
45 Min.Ab 12
Auf seiner Joggingrunde trifft Anwalt Giorgio Forliano auf eine schwer verletzte Frau und verständigt sofort den Notarzt. Alles deutet darauf hin, dass sie von einem kleinen Kind in eine schreckliche Falle gelockt wurde. Doch sie scheint nicht das einzige Opfer dieses Serientäters. Weitere werden folgen, wenn Anwalt Forliano ihn nicht aufhält.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
