Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Außer Kontrolle

SAT.1Staffel 3Folge 50
Außer Kontrolle

Außer KontrolleJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 50: Außer Kontrolle

45 Min.Ab 12

Marius und Stefanie erleben die schlimmste Zeit ihres Lebens: Ihre 24-jährige Tochter Lisa ist entführt worden! Der Entführer verlangt 100.000 Euro Lösegeld. Während die Kripo Zeugen für die Entführung ermittelt, sucht Anwältin Alica Valiulova nach der gekidnappten Studentin. Dabei stößt sie auf eine unglaubliche Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen