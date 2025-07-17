Anwälte im Einsatz
Folge 51: Die große Glucke
45 Min.Ab 12
Jana Frentzen hat die Chance auf ein Stipendium an einer Londoner Tanzakademie. Für die 16-Jährige wird ein Traum wahr, den ihre Mutter jedoch sofort zerstört: Die gluckenhafte Anke hält das Ausland für zu gefährlich für ihre Tochter. Rechtsanwältin Brygida Braun soll das Mädchen von der Kontrollsucht der Mama befreien - und stößt dabei auf den wahren Grund der übertriebenen Sorge.
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1