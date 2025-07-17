Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die große Glucke

SAT.1Staffel 3Folge 51
Die große Glucke

Die große GluckeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 51: Die große Glucke

45 Min.Ab 12

Jana Frentzen hat die Chance auf ein Stipendium an einer Londoner Tanzakademie. Für die 16-Jährige wird ein Traum wahr, den ihre Mutter jedoch sofort zerstört: Die gluckenhafte Anke hält das Ausland für zu gefährlich für ihre Tochter. Rechtsanwältin Brygida Braun soll das Mädchen von der Kontrollsucht der Mama befreien - und stößt dabei auf den wahren Grund der übertriebenen Sorge.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen