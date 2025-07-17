Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 54
Folge 54: Paula

45 Min.Ab 12

Vera und Stefan wünschen sich sehnlichst ein Kind, doch trotz aller verzweifelten Versuche wird Vera nicht schwanger. Stefan findet die Lösung für ihr Problem: Eine junge Praktikantin aus dem Betrieb hat ein Baby bekommen und möchte es zur Adoption freigeben. Anwältin Helga Nachtigall soll dem Ehepaar bei der Vorbereitung der Adoption helfen. Doch plötzlich ändert die Mutter des Babys ihre Meinung.

SAT.1
