Anwälte im Einsatz
Folge 55: Alles für Lea
45 Min.Ab 12
Für die 16-jährige Melina wird der schlimmste Albtraum einer jeden Mutter wahr: Das Jugendamt nimmt ihre fünf Monate alte Tochter Lea in Obhut, weil Melinas Mutter einen unentschuldbaren Fehler bei der Betreuung des Babys gemacht hat. Schafft es Rechtsanwalt Bernd Römer, dass seine junge Mandantin ihre Tochter zurückbekommt?
