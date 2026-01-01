Anwälte im Einsatz
Folge 59: Die verlorene Tochter
45 Min.Ab 12
Der junge Witwer Marius ist endlich wieder glücklich verliebt. Doch seine pubertierende Tochter Lena will die neue Partnerin auf keinen Fall akzeptieren. Um das junge Glück zu zerstören, ist ihr jedes Mittel recht. Marius sucht Hilfe bei Brygida Braun - der Anwältin mit Herz.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1